Délices et Dons 2025

Spécifiez le nombre de tranches de 500$ pour le montant que vous souhaitez. La Fondation offre à votre entreprise un plan de visibilité complet pour votre commandite et communiquera avec vous pour les modalités. Pas de reçu pour fins d'impôts. Si vous ne souhaitez pas de visibilité, optez plutôt pour un don avec reçu pour fins d'impôts.

Spécifiez le nombre de tranches de 500$ pour le montant que vous souhaitez. La Fondation offre à votre entreprise un plan de visibilité complet pour votre commandite et communiquera avec vous pour les modalités. Pas de reçu pour fins d'impôts. Si vous ne souhaitez pas de visibilité, optez plutôt pour un don avec reçu pour fins d'impôts.

seeMoreDetailsMobile