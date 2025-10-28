Demandes spéciales à 100 $ Radiothon de Noël 2025

Let it Snow! Let It Snow! Let it Snow!
100 $

A Vintage Christmas - Multi-interprètes

I Have a Dream - artistes variés
100 $

Album (The Best of Christmas Hits)

Mes jours d'hiver - Sophie Pelletier
100 $

Mes jours d'hiver - Single

Falalalala - Claire Pelletier
100 $

Album Le Premier Noël de Claire Pelletier

On attendait Noël - Isabelle Boulay
100 $

Album (En attendant Noël)

On a Snowy Christmas Night - Elvis Presley
100 $

Album (Elvis Presley Christmas Duets)

Les Cloches du Hameau - Céline Dion
100 $

Album (These Are Special Times)

Bon baisers de Fort-de-France - La Compagnie Créole
100 $

Album (30 ans de succès)

All I Want For Christmas Is You - Mariah Carey
100 $

Album (Merry Christmas)

Le sentier de neige - Les Classels
100 $

Album (30 classiques des Classels)

Un grand Noël d'amour - Ginette Reno
100 $

Album (Un grand Noël d'amour)

El Camino de Navidad - Florence K.
100 $

Album (Havana Angels)

Hallelujah - A. Bocelli, M. Bocelli & V. Bocelli
100 $

Album (A Family Christmas - Deluxe Edition)

Reviens-moi - Dalida
100 $

Album (Dalida chante Noël)

La parade du Père-Noël - Damien Robitaille
100 $

Album (Bientôt ce sera Noël)

La valse des patineurs - Marc Hervieux
100 $

Album (Nostalgia Noël)

L'enfant au tambour - Artistes variés
100 $

Album (Trésors de Noël - Édition Deluxe)

Au royaume du bonhomme hiver - Roch Voisine
100 $

Album (Le Noël de Roch)

Je voudrais que ce soit Noël toute l'année - Nicolas Ciconne
100 $

Album (L'Esprit de Noël)

Blue Christmas - Susie Arioli
100 $

Album (Christmas Dreaming)

Merry Christmas - Ed Sheeran et Elton John
100 $
Noël à Jérusalem - Mario Pelchat et Jireh Gospel Choir
100 $

Album (Noël Gospel)

Sleigh Ride - Johnny Mathis
100 $

Album (The Classic Christmas Album)

Jingle Bell Rock - Brenda Lee
100 $

Album (Rockin' Around the Christmas Tree)

Noël est arrivé - Les Trois Accords
100 $
Noël des enfants / Happy Xmas - La Voix
100 $

Album (Noël des enfants / Happy Xmas)
Coeur de pirate, Pierre Lapointe, Garou et Marc Dupré

Carol Of The Bells - David Foster
100 $

Album (The Christmas Album) de David Foster

Happy Xmas - Marie-Michèle Desrosiers
100 $

Album (Chante Noël avec le Choeur de l'Armée Rouge)

Les douze travaux - Guillaume Leclerc
100 $

Album (Les douze travaux)

Shilvi - Les soeurs crevette
100 $

Album (La tour des bébelles)

Holly Jolly Christmas - Michael Bublé
100 $

Album (Christmas)

Zion's Daughter - Boney M.
100 $

Album (Christmas with Boney M.)

Holly Jolly Christmas - Burl Ives
100 $

Album (Have a Holly Jolly Christmas)

Mele Kelikimaka - Dominique Hudson
100 $

Album (Noël danza single)

Ma blonde trippe sur Noël - Étienne Drapeau
100 $

Album inconnu - Étienne Drapeau

Cowboy-Carol - Heintje Simons
100 $

Album (Christmas Album)

The Christmas Mix - Joy
100 $

Album (Peter Colombus Masterplaces the Producer's collection, Vol. 8 - Christmas Hit Medleys

Petit garçon - Laurence Jalbert
100 $

Album (Un coeur d'enfant pour Noël)

Marshmallow World - Mandy Barnett
100 $

Album (Winter Wonderland)

Coco Jamboo (X-Mas Jamboo) - Mr Perfect
100 $

Album (Holiday Masters : Coco Jamboo (X-Mas Jamboo) - Single

Last Christmas - Multi-interprètes
100 $

Album (All Time Greatest Christmas Album 2001)

Petit papa Noël - Multi-interprètes
100 $

Album (L'Ultime album de Noël)

Marie-Noël - Multi-interprètes
100 $

Album (Si Noël vous chante - Édition remastermisée)

Bonjour Noël - Paolo Noël
100 $

Album (Noël avec Paolo)

Silver Bells - Perry Como
100 $

Album (Christmas with Perry Como)

Le Petit Renne Au Nez Rouge - Renée Martel
100 $

Album (Chantons Noël)

Noël au camp - Tex Lecor
100 $

Album (Québec Love, la collection : Tex Lecor)

Happy Christmas (War is over) - Artistes divers
100 $

Album (The Jewel Presents)

Winter Wonderland - Artistes divers
100 $

Album (Merry Christmas, Baby)

