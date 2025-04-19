Denis Rioux

Cette publication prend la forme d’un cahier de notes dans lequel sont inscrites des informations techniques de prise de vue colligées au jour le jour (pendant 190 jours) sans qu’aucune photographie ne soit réalisée. Elles évoquent la fragilité du moment de la prise de vue, pas toujours garante d’un résultat, de toutes ces images qui n’ont pu être saisies, mais souligne surtout à quel point elles sont en elles-même exemptes de signification ou tout aussi aveugles que l’œil lui-même. En ce sens, il met en évidence le silence (sémantique) qui prévaut dans toutes images photographiques, comme premièreté au fondement même de l’expérience photographique. Le titre réfère notamment à une phrase utilisée en préambule à certaines présentations publiques de Jeff. 2019 ISBN 978-2-9818035-0-4

