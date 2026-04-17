Jeux de l'Éducation UQÀM

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À propos de cette tombola

Dernier tirage 2026 pour soutenir les Jeux de l'Éducation UQÀM

La rondelle de hockey signée
5 $

Ce billet vous octroie la chance de gagner une rondelle de hockey signée par un joueur du Canadiens de Montréal. Le joueur est Noah Dobson!

Je veux vraiment la rondelle signée!
20 $
Cela inclut 5 billets

Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la rondelle signée.

Le spectacle de Réal Béland - 30 mai (x2)
5 $

Ce lot vous octroie la chance de gagner une paire de billets pour assister au spectacle Comme chez nous de Réal Béland au théâtre Alphonse-Desjardins le 30 mai 2026.

Je veux vraiment aller voir Réal Béland!
20 $
Cela inclut 5 billets

Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la paire de billets pour le spectacle Comme chez nous de Réal Béland au théâtre Alphonse-Desjardins le 30 mai 2026.

Le spectacle Voyage Voyage - Théâtre Denise-Pelletier
5 $

Ce billet vous octroie la chance de gagner une paire de billets pour une future représentation du spectacle Voyage Voyage au théâtre Denise-Pelletier du 10 novembre au 5 décembre 2026.

Texte
Gabrielle Chapdelaine

D’après
La Trilogie de la Villégiature
de Carlo Goldoni

Mise en scène
Louis-Karl Tremblay

Je veux vraiment aller voir le spectacle Voyage Voyage!
20 $
Cela inclut 5 billets

Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la paire de billets pour le spectacle Voyage Voyage qui sera présenté au théâtre Denise-Pelletier du 10 novembre au 5 décembre 2026.

Les passes d'escalades au centre Le Mouv et Café Bloc
5 $

Ce billet vous octroie la chance de gagner un prix parmi les suivants:

  • Une passe exploration, qui permet d'accéder aux installations du centre Le Mouv pendant une semaine (x2)
  • Une passe pour une journée complète au centre Le Mouv (x5)

    Chaque prix sera accompagné d'un rabais de 25% à un passage journalier + la location gratuite de soulier d'escalade chez le Café Bloc.
Je veux vraiment aller grimper
20 $

Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner un prix parmi les suivants:

  • Une passe exploration, qui permet d'accéder aux installations du centre Le Mouv pendant une semaine (x2)
  • Une passe pour une journée complète au centre Le Mouv (x5)

    Chaque prix sera accompagné d'un rabais de 25% à un passage journalier + la location gratuite de soulier d'escalade chez le Café Bloc.
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