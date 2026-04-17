Dernier tirage 2026 pour soutenir les Jeux de l'Éducation UQÀM

Ce billet vous octroie la chance de gagner une paire de billets pour une future représentation du spectacle Voyage Voyage au théâtre Denise-Pelletier du 10 novembre au 5 décembre 2026.



Texte

Gabrielle Chapdelaine

D’après

La Trilogie de la Villégiature

de Carlo Goldoni

Mise en scène

Louis-Karl Tremblay