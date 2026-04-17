Dernier tirage 2026 pour soutenir les Jeux de l'Éducation UQÀM

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À propos de cette tombola
Ce billet vous octroie la chance de gagner une rondelle de hockey signée par un joueur du Canadiens de Montréal. Le joueur est Noah Dobson!
Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la rondelle signée.
Ce lot vous octroie la chance de gagner une paire de billets pour assister au spectacle Comme chez nous de Réal Béland au théâtre Alphonse-Desjardins le 30 mai 2026.
Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la paire de billets pour le spectacle Comme chez nous de Réal Béland au théâtre Alphonse-Desjardins le 30 mai 2026.
Ce billet vous octroie la chance de gagner une paire de billets pour une future représentation du spectacle Voyage Voyage au théâtre Denise-Pelletier du 10 novembre au 5 décembre 2026.
Texte
Gabrielle Chapdelaine
D’après
La Trilogie de la Villégiature
de Carlo Goldoni
Mise en scène
Louis-Karl Tremblay
Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner la paire de billets pour le spectacle Voyage Voyage qui sera présenté au théâtre Denise-Pelletier du 10 novembre au 5 décembre 2026.
Ce billet vous octroie la chance de gagner un prix parmi les suivants:
Ce lot vous octroie 5 billets pour le prix de 4, afin d'augmenter vos chances de gagner un prix parmi les suivants:
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