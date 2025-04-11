Supportez DERNIÈRE MINUTE - Soirée d'écoute de balados

Puisque cet événement est créé par les étudiants, nous sollicitons aussi votre aide afin de soutenir l'organisation de cette soirée et les activités scolaire et parascolaire de l'option Médias.
Commandite - Or
300 $
Or (300$ à 900) : vous pouvez bonifier le prix de la commandite Or en ajoutant une commandite supplémentaire. Puisque cet événement est créé par les étudiants, nous sollicitons aussi votre aide afin de soutenir l'organisation de cette soirée et les activités scolaire et parascolaire de l'option Médias.
Commandite - Argent
100 $
Argent (100$ à 299) : vous pouvez bonifier le prix de la commandite Argent en ajoutant une commandite supplémentaire. Puisque cet événement est créé par les étudiants, nous sollicitons aussi votre aide afin de soutenir l'organisation de cette soirée et les activités scolaire et parascolaire de l'option Médias.
Commandite - Bronze
50 $
Puisque cet événement est créé par les étudiants, nous sollicitons aussi votre aide afin de soutenir l'organisation de cette soirée et les activités scolaire et parascolaire de l'option Médias.
COMMANDITE SUPPLÉMENTAIRE
50 $
Ajoutez une commandite supplémentaire afin de bonifier le montant de votre commandite !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!