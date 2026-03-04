Les Dahlias de l'Auberge

Reconnu pour ses couleurs éclatantes et sa floraison généreuse, le dahlia apporte une touche de beauté et de joie au jardin, sur un balcon ou près de la maison tout l’été.





Facile à cultiver, il suffit de le planter au soleil et de l’arroser régulièrement pour voir apparaître de superbes fleurs qui reviendront embellir la saison.





🎁 Un cadeau simple et attentionné, parfait pour remercier une mère ou une personne chère.





En achetant un dahlia, vous posez aussi un geste concret pour soutenir les hommes accompagnés par l’Auberge dans leur chemin vers plus de stabilité et d’autonomie.





*Les commandes devront être récupérées à l'Auberge (Granby). L'horaire sera acheminée par courriel*