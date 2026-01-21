Des petits pas vers Calgary 🏐

Osez le style asymétrique!

Un bas noir, un bas blanc, rehaussés de jaune et vert aux couleurs des Condors. Ces bas cachent des petits secrets : "Calgary 2026" et "Championnat Volleyball Canada" sous vos pieds, plus le condor discret qui vous accompagne à l'arrière.





Parfaits pour faire tourner les têtes au gym, au bureau ou dans la vie de tous les jours. Confortables, uniques et utiles – tout en supportant une belle cause!





Qualité Outway garantie.

Disponible dans trois tailles Petit - Moyen - Grand





Guide de grandeur: 4-7 homme / 5-9 femme