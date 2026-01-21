Des petits pas vers Calgary 🏐

Offert par
À propos de cette boutique
Osez le style asymétrique!
Un bas noir, un bas blanc, rehaussés de jaune et vert aux couleurs des Condors. Ces bas cachent des petits secrets : "Calgary 2026" et "Championnat Volleyball Canada" sous vos pieds, plus le condor discret qui vous accompagne à l'arrière.
Parfaits pour faire tourner les têtes au gym, au bureau ou dans la vie de tous les jours. Confortables, uniques et utiles – tout en supportant une belle cause!
Qualité Outway garantie.
Disponible dans trois tailles Petit - Moyen - Grand
Guide de grandeur: 4-7 homme / 5-9 femme
Osez le style asymétrique!
Un bas noir, un bas blanc, rehaussés de jaune et vert aux couleurs des Condors. Ces bas cachent des petits secrets : "Calgary 2026" et "Championnat Volleyball Canada" sous vos pieds, plus le condor discret qui vous accompagne à l'arrière.
Parfaits pour faire tourner les têtes au gym, au bureau ou dans la vie de tous les jours. Confortables, uniques et utiles – tout en supportant une belle cause!
Qualité Outway garantie.
Disponible dans trois tailles Petit - Moyen - Grand
Guide de grandeur: 8-12 homme / 10-13 femme
Osez le style asymétrique!
Un bas noir, un bas blanc, rehaussés de jaune et vert aux couleurs des Condors. Ces bas cachent des petits secrets : "Calgary 2026" et "Championnat Volleyball Canada" sous vos pieds, plus le condor discret qui vous accompagne à l'arrière.
Parfaits pour faire tourner les têtes au gym, au bureau ou dans la vie de tous les jours. Confortables, uniques et utiles – tout en supportant une belle cause!
Qualité Outway garantie.
Disponible dans trois tailles Petit - Moyen - Grand
Guide de grandeur: 13-15 homme / 12+ femme
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!