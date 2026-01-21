Club de Volleyball de Chaudière-Appalaches

Des petits pas vers Calgary 🏐

Bas Exclusifs Condors - Mission Calgary 2026 (Taille Petit)
25 $

Osez le style asymétrique!

Un bas noir, un bas blanc, rehaussés de jaune et vert aux couleurs des Condors. Ces bas cachent des petits secrets : "Calgary 2026" et "Championnat Volleyball Canada" sous vos pieds, plus le condor discret qui vous accompagne à l'arrière.


Parfaits pour faire tourner les têtes au gym, au bureau ou dans la vie de tous les jours. Confortables, uniques et utiles – tout en supportant une belle cause!


Qualité Outway garantie.

Disponible dans trois tailles Petit - Moyen - Grand


Guide de grandeur: 4-7 homme / 5-9 femme

Bas Exclusifs Condors - Mission Calgary 2026 (Taille Moyen)
25 $

Guide de grandeur: 8-12 homme / 10-13 femme

Bas Exclusifs Condors - Mission Calgary 2026 (Taille Grand)
25 $

Guide de grandeur: 13-15 homme / 12+ femme

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!