Dessine-moi un lac

1500 Rue Balmoral

Montreal, QC H3A 2H7, Canada

Admission générale
CA$10

Accès à la projection du court métrage Dessine-moi un lac et à la soirée de lancement. Places limitées, admission générale.

Admission étudiante
CA$5

Accès à la projection et à la soirée de lancement. Une preuve de carte étudiante sera demandée à l’entrée.

Admission – Personnes à mobilité réduite
CA$10

Accès à la projection et à la soirée de lancement. Espace réservé pour les personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter à l’avance si vous avez besoin d’assistance ou d’un accompagnement spécifique.

Admission VIP
free

Réservé exclusivement aux personnes ayant reçu une invitation personnalisée. Une personne à l’entrée validera les billets VIP à l’aide de la liste des invité·es.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing