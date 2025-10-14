Accès à la projection du court métrage Dessine-moi un lac et à la soirée de lancement. Places limitées, admission générale.
Accès à la projection et à la soirée de lancement. Une preuve de carte étudiante sera demandée à l’entrée.
Accès à la projection et à la soirée de lancement. Espace réservé pour les personnes à mobilité réduite. Merci de nous contacter à l’avance si vous avez besoin d’assistance ou d’un accompagnement spécifique.
Réservé exclusivement aux personnes ayant reçu une invitation personnalisée. Une personne à l’entrée validera les billets VIP à l’aide de la liste des invité·es.
