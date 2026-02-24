Développement | SPECTACLE - Session Printemps 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Accès complet à l’entièreté du spectacle. Vivez chaque numéro, du début à la toute fin, et encouragez nos athlètes tout au long de la représentation.
Accès complet à l’ensemble du spectacle. Les enfants assistent à la représentation dans son intégralité et profitent de tous les numéros présentés.
Accès illimité à toutes les représentations du week-end. Idéal pour les parents et proches qui souhaitent assister à plusieurs spectacles.
Accès illimité à toutes les représentations du week-end. Permet d’assister à autant de spectacles que désiré durant l’événement.
Entrée gratuite pour les tout-petits. Accès au spectacle complet.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!