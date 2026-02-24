Club de Gymnastique et Trampoline Viagym

Club de Gymnastique et Trampoline Viagym

Développement | SPECTACLE - Session Printemps 2026

2475 Bd des Entreprises

Terrebonne, QC J6X 5S5, Canada

Adultes (13 ans et +)
22 $

Accès complet à l’entièreté du spectacle. Vivez chaque numéro, du début à la toute fin, et encouragez nos athlètes tout au long de la représentation.

Enfants (4 à 12 ans)
14 $

Accès complet à l’ensemble du spectacle. Les enfants assistent à la représentation dans son intégralité et profitent de tous les numéros présentés.

Adultes illimité (13 ans et +)
28 $

Accès illimité à toutes les représentations du week-end. Idéal pour les parents et proches qui souhaitent assister à plusieurs spectacles.

Enfants illimité (4 à 12 ans)
16 $

Accès illimité à toutes les représentations du week-end. Permet d’assister à autant de spectacles que désiré durant l’événement.

Bambin (0 à 3 ans)
Gratuit

Entrée gratuite pour les tout-petits. Accès au spectacle complet.

