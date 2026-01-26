Productions Cont'opéra

Productions Cont'opéra

Devenez AMI de Cont'opéra avec VOTRE don !

AMI de Cont'opéra
50 $

Nous mentionnons votre nom dans nos programmes comme généreux donateur et 5% de rabais sur un nombre illimité de billets pour l'un de nos spectacles.

CAMARADE de Cont'opéra
100 $

Nous mentionnons votre nom dans nos programmes comme généreux donateur et 10% de rabais sur un nombre illimité de billets pour l'un de nos spectacles.

GRAND AMI de Cont'opéra
150 $

Nous mentionnons votre nom dans nos programmes comme généreux donateur et 15% de rabais sur un nombre illimité de billets pour l'un de nos spectacles.

PARRAIN et MARRAINE de Cont'opéra
250 $

Nous mentionnons votre nom dans nos programmes comme généreux donateur et 25% de rabais sur un nombre illimité de billets pour l'un de nos spectacles.

