Devenez complice de votre enfant intérieur - automne 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.
Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.
Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.
Désigne une personne inscrite à une retraite, sans hébergement sur place. Le participant retourne à son domicile chaque soir.
Les repas du midi et du souper sont inclus durant le séjour. Seuls les déjeuners ne sont pas compris et demeurent à la charge du participant.
Les journées débutent à 9 h, et les participants quittent généralement les lieux vers 21 h, à la fin des activités.
Le souper du jour d’arrivée n’est pas inclus dans le forfait de la retraite. Il est toutefois possible de l’ajouter lors de votre inscription. Ce repas est servi à 17 h 30.
Offrez-vous la tranquillité d’esprit grâce à l’assurance annulation. Elle vous permet d’obtenir un remboursement du montant payé pour la retraite, peu importe la raison et sans contrainte. Sans cette assurance, aucun remboursement ne pourra être accordé en cas d’annulation.
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