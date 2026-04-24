Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

À propos de cet événement

Devenez complice de votre enfant intérieur - automne 2026

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - tarif juste item
Occupation simple - tarif juste
405,35 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Occupation simple - tarif solidaire item
Occupation simple - tarif solidaire
324,28 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Occupation simple - tarif soutien item
Occupation simple - tarif soutien
486,42 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Occupation double - tarif juste item
Occupation double - tarif juste
299,78 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Occupation double - tarif solidaire item
Occupation double - tarif solidaire
239,82 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Occupation double - tarif soutien item
Occupation double - tarif soutien
359,74 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Comprend l'hébergement, les repas et les ateliers.

Activité en externe item
Activité en externe
218,06 $

Désigne une personne inscrite à une retraite, sans hébergement sur place. Le participant retourne à son domicile chaque soir.

Les repas du midi et du souper sont inclus durant le séjour. Seuls les déjeuners ne sont pas compris et demeurent à la charge du participant. 

Les journées débutent à 9 h, et les participants quittent généralement les lieux vers 21 h, à la fin des activités.

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
21 $

Le souper du jour d’arrivée n’est pas inclus dans le forfait de la retraite. Il est toutefois possible de l’ajouter lors de votre inscription. Ce repas est servi à 17 h 30.

Assurance annulation item
Assurance annulation
20,27 $

Offrez-vous la tranquillité d’esprit grâce à l’assurance annulation. Elle vous permet d’obtenir un remboursement du montant payé pour la retraite, peu importe la raison et sans contrainte. Sans cette assurance, aucun remboursement ne pourra être accordé en cas d’annulation.

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