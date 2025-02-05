Devenir membre

Cette adhésion s’adresse à toute personne qui souhaite s’impliquer activement dans la vie associative de l’organisme.
Avantages :
✔ Participe aux assemblées générales avec droit de vote.
✔ Peut être élu·e au conseil d’administration (selon les critères d’admissibilité).
✔ Reçoit les communications officielles, les invitations aux événements, le rapport annuel et les états financiers.
✔ Contribue à l’adoption des orientations stratégiques et des rapports annuels.
✔ Reçoit une carte de membre électronique.
✔ S’engage à promouvoir la mission et à participer ponctuellement aux activités ou comités.
Membre solidaire
Gratuit
Pas d'expiration
Cette adhésion est idéale pour celles et ceux qui souhaitent manifester leur appui à la mission de l’organisme, sans engagement formel ou droit de vote.
Avantages :
✔ Reçoit les communications officielles et les invitations aux événements.
✔ Peut être invité·e à participer à certains comités à titre consultatif.
✔ Reçoit une carte de membre électronique.
✔ Appuie concrètement les actions des Maraîchers du Cœur.
