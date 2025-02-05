Devenir membre

Cette adhésion s’adresse à toute personne qui souhaite s’impliquer activement dans la vie associative de l’organisme. Avantages : ✔ Participe aux assemblées générales avec droit de vote. ✔ Peut être élu·e au conseil d’administration (selon les critères d’admissibilité). ✔ Reçoit les communications officielles, les invitations aux événements, le rapport annuel et les états financiers. ✔ Contribue à l’adoption des orientations stratégiques et des rapports annuels. ✔ Reçoit une carte de membre électronique. ✔ S’engage à promouvoir la mission et à participer ponctuellement aux activités ou comités.

Cette adhésion s’adresse à toute personne qui souhaite s’impliquer activement dans la vie associative de l’organisme. Avantages : ✔ Participe aux assemblées générales avec droit de vote. ✔ Peut être élu·e au conseil d’administration (selon les critères d’admissibilité). ✔ Reçoit les communications officielles, les invitations aux événements, le rapport annuel et les états financiers. ✔ Contribue à l’adoption des orientations stratégiques et des rapports annuels. ✔ Reçoit une carte de membre électronique. ✔ S’engage à promouvoir la mission et à participer ponctuellement aux activités ou comités.

