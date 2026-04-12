Devenez membre de Amazing One

Devenez Partenaire Fondateur d’Amazing One et prenez part à la construction d’un écosystème dédié à l’éducation, à l’entrepreneuriat et à l’impact communautaire.

Cette contribution unique vous accorde un statut privilégié au sein de notre organisation, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines initiatives, activités et opportunités développées dans le cadre de notre mission.

En tant que Partenaire Fondateur, vous êtes reconnu comme un acteur engagé dans le développement et la croissance d’Amazing One, et vous participez à l’édification d’un héritage durable.





Contreparties incluses

En effectuant cette contribution, vous recevez :

Un certificat officiel de Partenaire Fondateur

Un coffret premium Amazing One (produits physiques et/ou numériques)

Une reconnaissance officielle sur nos plateformes (selon votre consentement)

Un accès prioritaire à certains événements, activités ou communications exclusives

Une invitation à participer à des rencontres ou consultations stratégiques (au besoin)





✔️ Accès prioritaire à des opportunités

✔️ Invitation à participer à certains projets

✔️ Droit de discussion / consultation

✔️ Accès à des offres réservées





Cette adhésion constitue une contribution volontaire visant à soutenir les activités, projets et initiatives d’Amazing One.

Elle ne constitue en aucun cas un investissement financier, une prise de participation, ni un instrument financier au sens des lois applicables.



