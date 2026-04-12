Amazing One

Offert par

Amazing One

À propos des adhésions

Devenez membre de Amazing One

Adhésion Essentielle — “Je contribue au mouvement”
5 $

Renouvellement mensuel

Soutenez les actions d’Amazing One et participez à un mouvement qui transforme des vies à travers l’éducation, la solidarité et l’entrepreneuriat.


🎁 Vous recevez :

  • 10 % de rabais par mois sur un produit du site
  • Accès aux nouvelles et campagnes


Adhésion Supporteur — “J’agis concrètement”
15 $

Renouvellement mensuel

Votre contribution permet de financer des initiatives concrètes : aide alimentaire, matériel scolaire et projets communautaires.

🎁 Vous recevez :

  • 1 livre numérique (ex : La Recherche de Soi)
  • Accès à du contenu exclusif
  • Participation à tirages
Adhésion Ambassadeur — “Je représente la vision”
30 $

Renouvellement mensuel

Devenez un pilier de la communauté Amazing One et contribuez activement à son expansion.


🎁 Vous recevez :

  • 1 produit physique (livre ou article Amazing One)
  • T-shirt officiel Amazing One
  • Accès à un groupe privé
  • Invitations à événements
Adhésion Entrepreneur — “Je développe et je bâtis”
50 $

Renouvellement mensuel

Accédez à un réseau et à des outils pour développer votre activité tout en contribuant à un impact réel.

🎁 Vous recevez :

  • Pack entrepreneur (ebook + formation + produit)
  • Visibilité sur AmazingOne.ca
  • Accès à opportunités de collaboration
Adhésion Bâtisseur — “Je construis l’avenir”
100 $

Renouvellement mensuel

Participez directement à la construction de projets structurants (écoles, initiatives sociales, événements).


🎁 Vous recevez :

  • Coffret premium (produits + livres)
  • Accès VIP à événements
  • Reconnaissance officielle
Adhésion Visionnaire — “Je laisse une empreinte”
250 $

Renouvellement mensuel

Devenez un acteur clé de la vision Amazing One et contribuez à des projets d’envergure internationale.


🎁 Vous recevez :

  • Coffret exclusif personnalisé
  • Accès VIP total
  • Expériences privées & rencontres stratégiques
Adhésion Partenaire Fondateur — Contribution à vie
Payez ce que vous pouvez

Devenez Partenaire Fondateur d’Amazing One et prenez part à la construction d’un écosystème dédié à l’éducation, à l’entrepreneuriat et à l’impact communautaire.

Cette contribution unique vous accorde un statut privilégié au sein de notre organisation, ainsi qu’un accès prioritaire à certaines initiatives, activités et opportunités développées dans le cadre de notre mission.

En tant que Partenaire Fondateur, vous êtes reconnu comme un acteur engagé dans le développement et la croissance d’Amazing One, et vous participez à l’édification d’un héritage durable.


Contreparties incluses

En effectuant cette contribution, vous recevez :

  • Un certificat officiel de Partenaire Fondateur
  • Un coffret premium Amazing One (produits physiques et/ou numériques)
  • Une reconnaissance officielle sur nos plateformes (selon votre consentement)
  • Un accès prioritaire à certains événements, activités ou communications exclusives
  • Une invitation à participer à des rencontres ou consultations stratégiques (au besoin)


✔️ Accès prioritaire à des opportunités
✔️ Invitation à participer à certains projets
✔️ Droit de discussion / consultation
✔️ Accès à des offres réservées


Cette adhésion constitue une contribution volontaire visant à soutenir les activités, projets et initiatives d’Amazing One.

Elle ne constitue en aucun cas un investissement financier, une prise de participation, ni un instrument financier au sens des lois applicables.


Ajouter un don pour Amazing One

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!