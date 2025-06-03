Devenez membre de CAFLA

Cette adhésion est ouverte à toute personne souhaitant appuyer la mission de CAFLA, participer aux activités et avoir un droit de vote à l’assemblée générale annuelle. Vous pourrez également vous impliquer dans nos comités et faire entendre votre voix au sein de la communauté.
Membre corporatif
CA$60
Cette adhésion s’adresse aux entreprises, organismes ou institutions qui souhaitent démontrer leur soutien à la mission de CAFLA et s’associer à nos actions communautaires. L’adhésion corporative ne donne pas droit de vote à l’assemblée générale, mais permet de bénéficier d’opportunités de visibilité et de collaboration exclusives tout au long de l’année.
