Maison d'hébergement la Volte-Face

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À propos des adhésions

Devenez membre de la Maison d'hébergement La Volte-Face 2026-2027

Adhésion individuelle
5 $

Valide jusqu'au 31 mars

Membre régulier - individu Frais annuels. Droit de participer aux activités de la Corporation. Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres. Éligible comme administrateur.trice. *Sous acceptation du conseil d'administration.

Adhésion corporative
10 $

Valide jusqu'au 31 mars

Membre régulier - organisation / corporation Frais annuels. Droit de participer aux activités de la Corporation. Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres. *Sous acceptation du conseil d'administration.

Adhésion solidaire
Gratuit

Valide jusqu'au 31 mars

Membre solidaire Les membres solidaires peuvent participer aux activités de la Corporation et assister aux assemblées des membres. Elles n'ont pas le droit de voter lors des assemblées et ne sont pas éligibles comme administratrice de la Corporation. Ne sont pas tenues de verser des cotisations annuelles à la Corporation. *Sous acceptation du conseil d'administration.
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