Devenez membre de la Maison d'hébergement La Volte-Face 2026-2027

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Membre régulier - individu Frais annuels. Droit de participer aux activités de la Corporation. Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres. Éligible comme administrateur.trice. *Sous acceptation du conseil d'administration.
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Membre régulier - organisation / corporation Frais annuels. Droit de participer aux activités de la Corporation. Droit d'assister et de voter aux assemblées des membres. *Sous acceptation du conseil d'administration.
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