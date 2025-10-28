Devenez membre de la MOCSÎ !

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Encouragez la MOCSÎ et les organismes qu'elle héberge lors de votre réservation de la grande salle (style gymnase).
Participez à notre assemblée générale annuelle et partagez vos idées!
TARIFICATION location de la salle:
Pour les particuliers membres c'est 35$/heure - 10 $ adhésion annuelle.
*Non-membre particulier 40$/heure plus taxes.
TARIFICATION location de la salle:
Pour les OBNL/organismes/associations/entreprises c'est 40$/heure - 60 $ adhésion annuelle.
*Non-membre organisation/OBNL/entreprise 55$/heure plus taxes.
