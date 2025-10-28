Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI)

Offert par

Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI)

À propos des adhésions

Devenez membre de la MOCSÎ !

Adhésion - particulier
10 $

Valide pour un an

Encouragez la MOCSÎ et les organismes qu'elle héberge lors de votre réservation de la grande salle (style gymnase).


Participez à notre assemblée générale annuelle et partagez vos idées!

 

TARIFICATION location de la salle:

Pour les particuliers membres c'est 35$/heure - 10 $ adhésion annuelle.

 

*Non-membre particulier 40$/heure plus taxes.

Adhésion - OBNL/organisme/association/entreprise
60 $

Valide pour un an

Encouragez la MOCSÎ et les organismes qu'elle héberge lors de votre réservation de la grande salle (style gymnase).


Participez à notre assemblée générale annuelle et partagez vos idées!


TARIFICATION location de la salle:

Pour les OBNL/organismes/associations/entreprises c'est 40$/heure - 60 $ adhésion annuelle.


*Non-membre organisation/OBNL/entreprise 55$/heure plus taxes.

Ajouter un don pour Maison des organismes communautaires de Sept-Îles (MOCSI)

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!