Devenez membre d'Entraide Agapè

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 1 avril
Valide jusqu'au 1 avril
Est une personne membre usagère toute personne physique qui a accès aux services d’Entraide Agapè, tels que la banque alimentaire, qui a déposé les documents requis et qui a été acceptée dans cette catégorie. L'adhésion est automatique.
Valide jusqu'au 1 avril
Toute personne physique qui au cours de l’année financière précédente ou de l’année financière en cours s’est impliquée de façon bénévole auprès de l’organisme et qu’elle a contribué par au moins dix (10) heures de bénévolat au cours de l’une de ces deux périodes. L'adhésion est automatique.
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