Devenez membre d'À Hauteur d'enfant 2026-2027

CONDITIONS:

- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;

- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;

- Payer annuellement leur contribution;

- S’impliquer bénévolement à la collective;

- Suivre la formation sur les outils de communication partie 1;

- S’engager à promouvoir les buts et les objectifs de l’organisme;

- Respecter les statuts et règlements de l’organisme;

- Adhérer aux valeurs et à l’analyse féministe de la violence faite aux enfants et aux femmes.