Devenez membre d'À Hauteur d'enfant 2026-2027

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À propos des adhésions
Renouvellement annuel le: 30 mars
CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Payer annuellement leur contribution;
- Adhérer aux conditions générales des membres.
Renouvellement annuel le: 30 mars
CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Payer annuellement leur contribution;
- S’impliquer bénévolement à la collective;
- Suivre la formation sur les outils de communication partie 1;
- S’engager à promouvoir les buts et les objectifs de l’organisme;
- Respecter les statuts et règlements de l’organisme;
- Adhérer aux valeurs et à l’analyse féministe de la violence faite aux enfants et aux femmes.
Renouvellement annuel le: 30 mars
CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Avoir fait un minimum de trois heures de travail bénévole pour l’organisme pendant l’année;
- Adhérer aux valeurs et à l’analyse féministe de la violence faite aux enfants et aux femmes;
- Respecter les statuts et règlements de l’organisme.
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