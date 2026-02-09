Devenez membre d'À Hauteur d'enfant 2026-2027

À Hauteur d'enfant

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Renouvellement annuel le: 30 mars

CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Payer annuellement leur contribution;
- Adhérer aux conditions générales des membres.

Membre actif.ve
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Renouvellement annuel le: 30 mars

CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Payer annuellement leur contribution;
- S’impliquer bénévolement à la collective;
- Suivre la formation sur les outils de communication partie 1;
- S’engager à promouvoir les buts et les objectifs de l’organisme;
- Respecter les statuts et règlements de l’organisme;
- Adhérer aux valeurs et à l’analyse féministe de la violence faite aux enfants et aux femmes.

Membre ami.e
Gratuit

Renouvellement annuel le: 30 mars

CONDITIONS:
- Adhérer à la mission d'À Hauteur d'enfant;
- Ne pas porter atteinte à l’organisme ou à ses membres;
- Avoir fait un minimum de trois heures de travail bénévole pour l’organisme pendant l’année;
- Adhérer aux valeurs et à l’analyse féministe de la violence faite aux enfants et aux femmes;
- Respecter les statuts et règlements de l’organisme.

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