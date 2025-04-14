Devenez partenaire de la Classique annuelle du Patro de Lévis | Édition 2025
CA$1,000
Permettez l’ouverture des portes du Fab Lab Creatio à la communauté lors des journées fériées et des événements spéciaux. Grâce à votre engagement, des jeunes et des familles pourront profiter gratuitement d’activités créatives, inclusives et enrichissantes tout au long de l’année.
Albatros | Tiers-Lieu
CA$1,000
Soutenez le café-bistro Tiers-Lieu en permettant l’organisation d’activités communautaires et de conférences gratuites qui favorisent la rencontre, le partage de savoirs et l’inclusion sociale au cœur du Patro.
Albatros | Programme de loisirs jeunesse
CA$1,000
Favorisez l’accès aux loisirs pour tous en réduisant les barrières financières aux activités jeunesse. Grâce à votre appui, davantage de jeunes pourront s’épanouir dans un environnement sain, stimulant et inclusif.
Albatros | Services d'entraide
CA$1,000
Aidez-nous à rendre possibles des services humains et essentiels comme la rencontre fraternelle, avec 160 repas chauds offerts avec dignité, le MIFFIL, qui offre à des personnes immigrantes un accompagnement personnalisé en francisation, ainsi que des loisirs adaptés comme les Courses Partagées.
Albatros | Camp de la relâche NEO
CA$1,000
Contribuez à rendre la relâche scolaire mémorable pour les jeunes en soutenant le financement d’activités spéciales et de matériel qui rendront leur semaine de relâche dynamique, amusante et enrichissante au Patro.
Albatros | Programme d’aide financière (PAFPL)
CA$1,000
Soutenez directement le Programme d’aide financière du Patro de Lévis (PAFPL), qui permet à des familles d’avoir accès à nos activités de sport et de loisir en couvrant jusqu’à 50 % des frais d’inscription.
Albatros | Mission du Patro
CA$1,000
Soutenez la mission du Patro de Lévis, celle de contribuer au bien-être de la population par le loisir, le sport et l’entraide.
Aigle | Cuisine jeunesse
CA$500
Contribuez à l'achat des aliments et du matériel nécessaires aux ateliers afin de permettre aux enfants de découvrir la cuisine de manière ludique et accessible.
Aigle | Techno-créations
CA$500
Soutenez nos ateliers technologiques où les enfants explorent les technologies en mariant les arts plastiques et la créativité.
Aigle | AdaptoLab
CA$500
Soutenez cette offre de loisir adaptée qui permet la création de projets artistiques et technologiques au Fab Lab Creatio.
Aigle | Offre artistique Creatio
CA$500
Permettez d’enrichir les activités artistiques du Fab Lab Creatio grâce à l’achat de matériaux spécialisés.
Aigle | Salle NEO
CA$500
Participez à la bonification de la salle NEO, ouverte gratuitement lors de nos événements, notamment par l'achat de blocs Lego et de Mega Bloks.
Aigle | Camp de jour NEO
CA$500
Offrez quatre semaines de camp de jour à un enfant.
Aigle | Sorties NEO
CA$500
Financez le transport pour les activités estivales des ados dans le cadre du Camp de jour NEO.
Aigle | Zumba adulte-enfant
CA$500
Offrez aux enfants un accès gratuit à l’activité parent-enfant de Zumba, un loisir dynamique et apprécié des familles.
Aigle | Activités des bénévoles
CA$500
Soutenez l’organisation des activités de reconnaissance des bénévoles qui se tiennent à différents moments dans l'année.
Aigle | Événements majeurs
CA$500
Contribuez à l’animation de différents événements majeurs du Patro, comme la Fête des neiges et L'univers magique du Patro des Fêtes.
Aigle | Salle de psychomotricité libre
CA$500
Offrez à toutes les familles de Lévis l’accès gratuit, de septembre à juin, à un espace de jeu libre stimulant et sécuritaire, trois jours par semaine.
Aigle | Loisirs adaptés
CA$500
Offrez à quatre personnes vivant avec une déficience intellectuelle une session complète de loisirs adaptés, comprenant des activités amusantes, ludiques, valorisantes et permettant de socialiser, pensées pour leur bien-être.
Aigle | Mission du Patro de Lévis
CA$500
Soutenez la mission du Patro de Lévis, celle de contribuer au bien-être de la population par le loisir, le sport et l’entraide.
Oiselet | Mission du Patro de Lévis
CA$250
Soutenez la mission du Patro de Lévis, celle de contribuer au bien-être de la population par le loisir, le sport et l’entraide.
Prix de présence pour l'encan
free
Si vous désirez participer à notre encan avec un prix physique ou virtuel, veuillez nous contacter à [email protected].
