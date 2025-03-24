DEVENEZ COMMANDITAIRE DU GALA EN L'HONNEUR DES SURVIVANTS

• Logo en premier plan sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant).
• Mention spéciale et prise de parole lors de la soirée.
• Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation.
• Remerciement spécial lors de la soirée.
• 4 billets
Commanditaire Or
5 000 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant).
• Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation.
• Remerciement spécial lors de la soirée
• 2 billets
Commanditaire Argent
2 500 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant).
• Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation.
• 1 billet
Commanditaire Soutien
1 000 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant).
• 1 billet
