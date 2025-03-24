DEVENEZ COMMANDITAIRE DU GALA EN L'HONNEUR DES SURVIVANTS

2050 R. Atateken

Montréal, QC H2L 3L8, Canada

Commanditaire Privilège
10 000 $
• Logo en premier plan sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant). • Mention spéciale et prise de parole lors de la soirée. • Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation. • Remerciement spécial lors de la soirée. • 4 billets
Commanditaire Or
5 000 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant). • Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation. • Remerciement spécial lors de la soirée • 2 billets
Commanditaire Argent
2 500 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant). • Mention sur les réseaux sociaux et le site web de la Fondation. • 1 billet
Commanditaire Soutien
1 000 $
• Logo sur les visuels officiels de l’événement (affiches, centres de table, écran géant). • 1 billet
