Devenez Partenaire Officiel de PEH

Devenez Partenaire Officiel de Parlons Entre Hommes
Cette adhésion est destinée aux entreprises, professionnels, coachs, organisations ou entrepreneurs qui souhaitent s’associer à la mission de PEH tout en bénéficiant d’une visibilité stratégique et d’un accès privilégié à notre communauté.
🔥 Avantages exclusifs du Partenaire PEH :
⭐ 1. Visibilité directe auprès de notre audience
Apparaissez dans nos :
- événements
- réseaux sociaux
- infolettres
- documents officiels (selon les campagnes)
Une exposition ciblée auprès d’une communauté engagée.
⭐ 2. Accès direct à nos membres
Possibilité de :
- présenter vos services
- collaborer lors d’ateliers ou activités
- recevoir des invitations à des rencontres privilégiées
- créer des synergies gagnant-gagnant avec nos membres
Votre marque gagne en crédibilité et en proximité.
⭐ 3. Accès VIP à tous nos événements PEH / RMA
Priorité et avantages lors de tous nos événements, incluant :
- entrée VIP
- sièges réservés
- accès backstage (selon l’événement)
- tarifs préférentiels sur certains services
⭐ 4. Reconnaissance en tant que Partenaire Officiel
Vous recevrez :
- un certificat officiel PEH
- la mention “Partenaire Officiel 2025-2026”
- la possibilité d’utiliser le sceau “Partenaire PEH” dans vos communications
🔥 Pour qui ?
Cette adhésion est idéale pour :
- coachs et thérapeutes
- entreprises locales
- influenceurs
- organisations communautaires
- entrepreneurs souhaitant promouvoir leurs services auprès d’un public masculin
- partenaires qui croient à la santé mentale et au mieux-être des hommes
💎 Investissement : 200 $ / an
Un partenariat qui vous offre visibilité, accès, crédibilité et présence dans une communauté en pleine expansion.
