Devenez Partenaire Officiel de PEH

Devenez Partenaire Officiel de Parlons Entre Hommes

Cette adhésion est destinée aux entreprises, professionnels, coachs, organisations ou entrepreneurs qui souhaitent s’associer à la mission de PEH tout en bénéficiant d’une visibilité stratégique et d’un accès privilégié à notre communauté.

🔥 Avantages exclusifs du Partenaire PEH :

⭐ 1. Visibilité directe auprès de notre audience

Apparaissez dans nos :

événements

réseaux sociaux

infolettres

documents officiels (selon les campagnes)

Une exposition ciblée auprès d’une communauté engagée.

⭐ 2. Accès direct à nos membres

Possibilité de :

présenter vos services

collaborer lors d’ateliers ou activités

recevoir des invitations à des rencontres privilégiées

créer des synergies gagnant-gagnant avec nos membres

Votre marque gagne en crédibilité et en proximité.

⭐ 3. Accès VIP à tous nos événements PEH / RMA

Priorité et avantages lors de tous nos événements, incluant :

entrée VIP

sièges réservés

accès backstage (selon l’événement)

tarifs préférentiels sur certains services

⭐ 4. Reconnaissance en tant que Partenaire Officiel

Vous recevrez :

un certificat officiel PEH

la mention “Partenaire Officiel 2025-2026”

la possibilité d’utiliser le sceau “Partenaire PEH” dans vos communications

🔥 Pour qui ?

Cette adhésion est idéale pour :

coachs et thérapeutes

entreprises locales

influenceurs

organisations communautaires

entrepreneurs souhaitant promouvoir leurs services auprès d’un public masculin

partenaires qui croient à la santé mentale et au mieux-être des hommes

💎 Investissement : 200 $ / an

Un partenariat qui vous offre visibilité, accès, crédibilité et présence dans une communauté en pleine expansion.