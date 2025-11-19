Parlons Entre Hommes

Offert par

Parlons Entre Hommes

À propos des adhésions

Devenez Partenaire Officiel de PEH

Adhésion Partenaire
1 000 $

Valide pour un an

Devenez Partenaire Officiel de Parlons Entre Hommes

Cette adhésion est destinée aux entreprises, professionnels, coachs, organisations ou entrepreneurs qui souhaitent s’associer à la mission de PEH tout en bénéficiant d’une visibilité stratégique et d’un accès privilégié à notre communauté.

🔥 Avantages exclusifs du Partenaire PEH :

1. Visibilité directe auprès de notre audience

Apparaissez dans nos :

  • événements
  • réseaux sociaux
  • infolettres
  • documents officiels (selon les campagnes)

Une exposition ciblée auprès d’une communauté engagée.

2. Accès direct à nos membres

Possibilité de :

  • présenter vos services
  • collaborer lors d’ateliers ou activités
  • recevoir des invitations à des rencontres privilégiées
  • créer des synergies gagnant-gagnant avec nos membres

Votre marque gagne en crédibilité et en proximité.

3. Accès VIP à tous nos événements PEH / RMA

Priorité et avantages lors de tous nos événements, incluant :

  • entrée VIP
  • sièges réservés
  • accès backstage (selon l’événement)
  • tarifs préférentiels sur certains services

4. Reconnaissance en tant que Partenaire Officiel

Vous recevrez :

  • un certificat officiel PEH
  • la mention “Partenaire Officiel 2025-2026”
  • la possibilité d’utiliser le sceau “Partenaire PEH” dans vos communications

🔥 Pour qui ?

Cette adhésion est idéale pour :

  • coachs et thérapeutes
  • entreprises locales
  • influenceurs
  • organisations communautaires
  • entrepreneurs souhaitant promouvoir leurs services auprès d’un public masculin
  • partenaires qui croient à la santé mentale et au mieux-être des hommes

💎 Investissement : 200 $ / an

Un partenariat qui vous offre visibilité, accès, crédibilité et présence dans une communauté en pleine expansion.

Ajouter un don pour Parlons Entre Hommes

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!