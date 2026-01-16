Coop de solidarité agroforestière de Minganie - Le Grenier boréal

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À propos des adhésions

Devenir membre de la Coop agroforestière de Minganie - Le Grenier boréal

Membre de soutien
50 $

Pas d'expiration

50$ à vie.


Pour les personnes voulant soutenir la coopérative dans sa mission et son rayonnement.


En devenant membre de soutien, non seulement vous renforcez votre coopérative locale par la force du nombre, vous bénéficiez aussi de rabais sur certains produits, d'offres exclusives et d'activités spéciales.


Vous pouvez également participer à la vie coopérative en votant à nos assemblée générales ou en vous présentant sur le conseil d'administration. 

Membre travailleur ou travailleuse
100 $

Pas d'expiration

100$ à vie.


En devenant membre travailleur ou travailleuse, vous avez tous les avantages des membres de soutien, avec en plus accès à un tarif avantageux si vous désirez vendre le produit de votre cueillette sauvage. Vous pouvez aussi travailler pour la coopérative de manière salarié ou à contrat.

Membre entreprise ou institutionnel
500 $

Pas d'expiration

500$ à vie.


Pour les entreprises et institutions, c'est un type de membre particulier vous permet de soutenir la coopérative pour les entités ayant plus de moyens!


C'est aussi un moyen de montrer sa solidarité envers notre initiative social et communautaire, pour le bien du développement régional.

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