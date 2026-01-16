Devenir membre de la Coop agroforestière de Minganie - Le Grenier boréal

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À propos des adhésions
Pas d'expiration
50$ à vie.
Pour les personnes voulant soutenir la coopérative dans sa mission et son rayonnement.
En devenant membre de soutien, non seulement vous renforcez votre coopérative locale par la force du nombre, vous bénéficiez aussi de rabais sur certains produits, d'offres exclusives et d'activités spéciales.
Vous pouvez également participer à la vie coopérative en votant à nos assemblée générales ou en vous présentant sur le conseil d'administration.
Pas d'expiration
100$ à vie.
En devenant membre travailleur ou travailleuse, vous avez tous les avantages des membres de soutien, avec en plus accès à un tarif avantageux si vous désirez vendre le produit de votre cueillette sauvage. Vous pouvez aussi travailler pour la coopérative de manière salarié ou à contrat.
Pas d'expiration
500$ à vie.
Pour les entreprises et institutions, c'est un type de membre particulier vous permet de soutenir la coopérative pour les entités ayant plus de moyens!
C'est aussi un moyen de montrer sa solidarité envers notre initiative social et communautaire, pour le bien du développement régional.
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Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!