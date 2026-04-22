Devenir membre de la Maison d'hébergement d'Anjou

Toute personne âgée de 18 ans ou plus, qui se reconnaît dans la mission de l'organisme et souhaite y contribuer, est la bienvenue à titre de membre, dans le respect des valeurs et des règlements en vigueur.

L’adhésion est confirmée selon les modalités établies par le conseil d’administration.

Note: Les employés de la corporation ne peuvent pas être membres.