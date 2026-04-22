Devenir membre de la Maison d'hébergement d'Anjou

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 14 mai 2027
Toute personne âgée de 18 ans ou plus, qui se reconnaît dans la mission de l'organisme et souhaite y contribuer, est la bienvenue à titre de membre, dans le respect des valeurs et des règlements en vigueur.
L’adhésion est confirmée selon les modalités établies par le conseil d’administration.
Note: Les employés de la corporation ne peuvent pas être membres.
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