À propos des adhésions

Devenir membre de la SPA de Lévis

Membre citoyen
35 $

Renouvellement annuel le: 1 janvier

Citoyens de Lévis et personnes morales ayant une place d’affaires à Lévis. Ce membre peut assister aux assemblées des membres et y voter.
1 vote

Membre intéressé
35 $

Renouvellement annuel le: 1 janvier

Toute personne intéressée par la mission de la SPA. Ce membre peut assister aux assemblées des membres mais ne peut pas exercer de droit de vote.

Membre collaborateur (RÉSERVÉ)
35 $

Renouvellement annuel le: 1 janvier

Personnes morales sous contrat avec la SPA seulement: Toutes municipalités régionales de comté (MRC), agglomérations et villes clientes de l’Organisation ou personnes morales ayant un contrat de partenariat en vigueur avec l’Organisation. Ce membre peut assister aux assemblées des membres et y voter.
25 votes

