Devenir membre de la TVC de La Matapédia 2025-2026

S’adresse au milieu municipal, scolaire, de la santé, élus et syndicats. Inclus également les entreprises de plus de 50 employés.

AVANTAGES MEMBRE INSTITUTIONNEL

Sur demande, enregistrez vos voeux des Fêtes dans notre studio et recevez gratuitement la capsule (valeur de 250 $)

Diffusion de vos voeux des Fêtes sur NousTV en décembre

Bénéficiez de 10% de réduction sur nos services de production vidéo

Obtenez un extrait de votre passage dans nos émissions, sur demande

Restez informé grâce à l’infolettre