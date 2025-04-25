Devenir membre de la TVC de La Matapédia 2025-2026

Offert par
À propos des adhésions
Valide pour un an
Pour toute personne résidant ou travaillant dans La Matapédia.
Deviens acteur·rice de l’information locale et soutiens
une voix médiatique qui nous ressemble!
AVANTAGES MEMBRE CITOYEN
Valide pour un an
Pour les OBNL ou les COOP (moins de 50 employés) reconnus.
Grâce à votre support, vous nous permettez d’être votre voix dans l’univers médiatique régional.
AVANTAGES MEMBRE ORGANISME
Valide pour un an
Pour les petites et moyennes entreprises de moins de 50 employés.
En affirmant votre engagement envers votre télévision locale, vous nous permettez de faire rayonner les initiatives matapédiennes.
AVANTAGES MEMBRE CORPORATIF PME
Valide pour un an
S’adresse au milieu municipal, scolaire, de la santé, élus et syndicats. Inclus également les entreprises de plus de 50 employés.
AVANTAGES MEMBRE INSTITUTIONNEL
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!