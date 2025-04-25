TVC de La Matapédia

TVC de La Matapédia

À propos des adhésions

Devenir membre de la TVC de La Matapédia 2025-2026

Membre citoyen
10 $

Valide pour un an

Pour toute personne résidant ou travaillant dans La Matapédia.
Deviens acteur·rice de l’information locale et soutiens
une voix médiatique qui nous ressemble!

AVANTAGES MEMBRE CITOYEN

  • Obtient un extrait de ton passage dans nos émissions, sur demande
  • Reste informé grâce à l’infolettre
  • Emprunte du matériel pour capter des évènements dans la communauté
  • Accède au matériel de transfert d’archives VHS et DVD gratuitement
  • Participe à notre assemblée générale annuelle (1 droit de vote)
Membre organisme
50 $

Valide pour un an

Pour les OBNL ou les COOP (moins de 50 employés) reconnus.
Grâce à votre support, vous nous permettez d’être votre voix dans l’univers médiatique régional.

AVANTAGES MEMBRE ORGANISME

  • Bénéficiez de 10% de réduction sur nos services de production vidéo
  • Obtenez un extrait de votre passage dans nos émissions, sur demande
  • Restez informé grâce à l’infolettre
  • Empruntez du matériel pour capter vos évènements
  • Accédez au matériel de transfert d’archives VHS et DVD gratuitement
  • Participez à notre assemblée générale annuelle (1 droit de vote)
Membre corporatif PME
100 $

Valide pour un an

Pour les petites et moyennes entreprises de moins de 50 employés.
En affirmant votre engagement envers votre télévision locale, vous nous permettez de faire rayonner les initiatives matapédiennes.

AVANTAGES MEMBRE CORPORATIF PME

  • Sur demande, enregistrez vos voeux des Fêtes dans notre studio et recevez gratuitement la capsule (valeur de 250 $)
  • Bénéficiez de 10% de réduction sur nos services de production vidéo
  • Obtenez un extrait de votre passage dans nos émissions, sur demande
  • Restez informé grâce à l’infolettre
  • Participez à notre assemblée générale annuelle (1 droit de vote)
Membre institutionnel
150 $

Valide pour un an

S’adresse au milieu municipal, scolaire, de la santé, élus et syndicats. Inclus également les entreprises de plus de 50 employés.

AVANTAGES MEMBRE INSTITUTIONNEL

  • Sur demande, enregistrez vos voeux des Fêtes dans notre studio et recevez gratuitement la capsule (valeur de 250 $)
  • Diffusion de vos voeux des Fêtes sur NousTV en décembre
  • Bénéficiez de 10% de réduction sur nos services de production vidéo
  • Obtenez un extrait de votre passage dans nos émissions, sur demande
  • Restez informé grâce à l’infolettre
  • Participez à notre assemblée générale annuelle (1 droit de vote)
