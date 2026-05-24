Devenir membre des Havres de Mélina

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Chez les Havres de Mélina, nous nous assurons que le bien-être et la culture des personnes âgées des communautés afrodescendantes sont mis de l'avant. Nous accordons une importance à l'excellence de nos services, au respect et la culture de chaque personne.





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