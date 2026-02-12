Les Serres de Clara

Offert par

Les Serres de Clara

À propos des adhésions

Devenir membre des Serres de Clara

Membre individuel
5 $

Valide jusqu'au 20 février 2027

Personne physique

Membre partenaire (organisme)
25 $

Valide jusqu'au 20 février 2027

-Organisme qui appuie la mission et les objectifs de l’organisme et y contribue par son engagement ou son soutien.
-Peut participer aux activités et assister aux assemblées générales, sans droit de vote.
-Non admissible au conseil d’administration.

Membership partenaire (coopérative,institution,entreprise)
50 $

Valide jusqu'au 20 février 2027

-Organisme, coopérative, institution ou entreprise qui appuie la mission et les objectifs de l’organisme et y contribue par son engagement ou son soutien.
-Peut participer aux activités et assister aux assemblées générales, sans droit de vote.
-Non admissible au conseil d’administration.

Ajouter un don pour Les Serres de Clara

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!