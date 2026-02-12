Devenir membre des Serres de Clara

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 20 février 2027
Personne physique
-Organisme qui appuie la mission et les objectifs de l’organisme et y contribue par son engagement ou son soutien.
-Peut participer aux activités et assister aux assemblées générales, sans droit de vote.
-Non admissible au conseil d’administration.
-Organisme, coopérative, institution ou entreprise qui appuie la mission et les objectifs de l’organisme et y contribue par son engagement ou son soutien.
-Peut participer aux activités et assister aux assemblées générales, sans droit de vote.
-Non admissible au conseil d’administration.
