Devenir membre du Centre de crise Le Transit

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 6 avril 2027
Toute personne ayant bénéficié des services du Transit ou d’un organisme au mandat similaire, et pour qui une période minimale de douze (12) mois s’est écoulée depuis la fin des services reçus.
Valide jusqu'au 6 avril 2027
Toute personne majeure en contact étroit avec une personne bénéficiant des services du Transit: famille, conjoint.e, ami.e, etc.
Valide jusqu'au 6 avril 2027
Toute personne majeure qui s’intéresse à la mission et aux services du Transit et qui contribue à leur réalisation, sans bénéficier des services de relation d’aide.
Valide jusqu'au 6 avril 2027
Toute organisation à but non lucratif (OBNL) ou corporation privée s’intéressant à la mission du Transit. Note: cette catégorie ne confère pas de droit de vote et n’est pas éligible aux élections au conseil d’administration.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!