Devenir membre du Collectif pour le droit à la scolarisation

Offert par
À propos des adhésions
Pour les parents, tuteurs ou tutrices ou autres membres de la famille d'un enfant ayant subi ou à risque de subir des bris de scolarisation ou une autre forme d'exclusion scolaire, et qui adhèrent à la mission du Collectif.
Pour toutes les personnes qui adhèrent à la mission du Collectif.
Pour les groupes, organismes, associations ou personnes morales qui adhèrent à la mission du Collectif.
(Bien prendre soin d'inscrire le nom de la personne déléguée et le nom de l'organisation.)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!