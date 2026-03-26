Devenir membre du GROBEC - 2026

Offert par
À propos des adhésions
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les citoyens de la zone Bécancour.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les OBNL et organismes communautaires de la zone Bécancour.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les petites entreprises de 20 employés et moins de la zone Bécancour.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les municipalités de 5 000 habitants et moins de la zone Bécancour.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les municipalités de plus de 5 000 habitants de la zone Bécancour.
Valide jusqu'au 31 mars
Adhésion annuel pour les MRC et autres organismes/entreprises de la zone Bécancour.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!