Devenir membre du GROBEC - 2026

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Adhésion annuel pour les citoyens de la zone Bécancour.

Membre OBNL et organisme communautaire
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Adhésion annuel pour les OBNL et organismes communautaires de la zone Bécancour.

Membre Petite entreprise
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Adhésion annuel pour les petites entreprises de 20 employés et moins de la zone Bécancour.

Membre Municipalités < 5 000 habitants
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Adhésion annuel pour les municipalités de 5 000 habitants et moins de la zone Bécancour.

Membre Municipalités ˃ 5 000 habitants
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Adhésion annuel pour les municipalités de plus de 5 000 habitants de la zone Bécancour.

Membre MRC et autre organisme
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Valide jusqu'au 31 mars

Adhésion annuel pour les MRC et autres organismes/entreprises de la zone Bécancour.

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