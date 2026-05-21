Devenir membre du Musée École du Rang 2 d'Authier

À propos des adhésions
Valide jusqu'au 17 juin 2027
Carte de membre valide 1 an
En devenant membre, vous aurez l’occasion de participer à l’assemblée générale annuelle des membres.
1 fois par année, vous pourrez inviter une personne non membre à prendre part à une animation interactive ou à une visite guidée avec un rabais de 50 %, tandis que votre propre entrée sera offerte gratuitement.
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!