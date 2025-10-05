Valorisons ma profession

Offert par

Valorisons ma profession

Deviens membre de Valorisons ma profession

Adhésion "J'ai pas d'argent mais je veux rien manquer"
1 $

Renouvellement mensuel

Reçois notre infolettre et nos invitations à des événements AVANT le grand public! (Note : l'inscription à l'infolettre est gratuite, cette adhésion vous permet de la recevoir en primeur tout en encourageant notre mission)

Adhésion "J'ai pas d'argent mais j'veux rien manquer" ANNUEL
10 $

Renouvellement annuel le: 30 septembre à UTC−4

Reçois notre infolettre et nos invitations à des événements AVANT le grand public! (Note : l'inscription à l'infolettre est gratuite, cette adhésion vous permet de la recevoir en primeur tout en encourageant notre mission)

Adhésion 3
25 $

Renouvellement annuel le: 30 septembre à UTC−4

10% de rabais sur vos achats de billets aux événements VMP

+Mêmes avantages que les adhésions précédentes

Adhésion Privilège
50 $

Renouvellement annuel le: 30 septembre à UTC−4

Recevez des invitations exclusives à des événements et tables de discussions.

Ajouter un don pour Valorisons ma profession

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!