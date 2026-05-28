Encan silencieux de Mandoline Hybride

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À propos de cet événement
Enchère de départ
D'une valeur de : 322$
*Modèle discontinué*
Bottes Dr Martens plateformes blanches - Taille 7 pour femme. Comme neuves, portées une seule fois pendant 2 heures. Voir le site du vendeur : https://www.drmartens.com/ca/en_ca/1460-pascal-max-leather-platform-boots-white/p/26925113
Enchère de départ
D'une valeur de : 52$
Ce lot comprend deux entrées pour plonger au cœur du Saint-Laurent! Nos aquariums présentent une soixantaine d'espèces marines dans un décor envoûtant. Découvrez les expositions permanente et temporaires, touchez de vraies espèces marines dans nos bassins tactiles et laissez-vous guider par nos animateurs scientifiques. Une expérience immersive et éducative pour petits et grands. (Photo © Jérome Landry)
Enchère de départ
D'une valeur de : 368$
Tour guidée de jour avec Extrême Chic-Chocs pour 2 personnes.
Enchère de départ
D'une valeur de : 115$
1 carte Production de la Salle Comble (1 billet de spectacle)
2 cartes pour le cinéma Les Jamais Vues (5 entrées par carte)
La carte Production de la Salle Comble est nominative et renouvelable annuellement, elle est valide pour l'achat de tous les spectacles mis en vente en 2026-2027, elle offre aussi 5 $ de rabais sur un billet par spectacle, et donne accès à une prévente sur tous les spectacles. La Carte Cinéma les Jamais vu donne accès à la programmation de cinéma.
Enchère de départ
D'une valeur de : 228$
Une paire de billets (2) pour Teaċ Daṁsa avec le spectacle MÁM de Michael Keegan-Dolan, présenté au Théâtre Maisonneuve entre le 30 septembre et le 4 octobre 2026.
Enchère de départ
D'une valeur de : 228$
Une paire de billets (2) pour Ballets Jazz Montréal et les dernières représentations de Dance Me - Musique de Leonard Cohen, des chorégraphes Andonis Foniadakis + Annabelle Lopez Ochoa + Ihsan Rustem + Eric Jean, présenté au Théâtre Maisonneuve entre le 25 et le 28 novembre 2026.
Enchère de départ
D'une valeur de : 340$
Courez la chance de gagner un forfait de 12 cours à la session d’automne 2026 de la programmation récréative de l’École de danse contemporaine de Montréal. Découvrez un éventail de classes en danse contemporaine et en Pilates sur table, adaptées à tous les niveaux et axées sur le plaisir de bouger et le bien-être dans un environnement stimulant et accessible, au cœur du quartier des spectacles. En savoir plus : https://edcm.ca/fr/cours-recreatifs/adultes/
Enchère de départ
D'une valeur de : 16$
Exemplaire de la revue de poésie Tantôt, entièrement impimée à la main sur risographe et donnant à lire des textes formidables issus de la scène de la poésie
Enchère de départ
D'une valeur de : 16$
Exemplaire de la revue de poésie Tantôt, entièrement impimée à la main sur risographe et donnant à lire des textes formidables issus de la scène de la poésie
Enchère de départ
D'une valeur de : 16$
Exemplaire de la revue de poésie Tantôt, entièrement impimée à la main sur risographe et donnant à lire des textes formidables issus de la scène de la poésie
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