Encan silencieux de Mandoline Hybride

D'une valeur de : 115$





1 carte Production de la Salle Comble (1 billet de spectacle)

2 cartes pour le cinéma Les Jamais Vues (5 entrées par carte)





La carte Production de la Salle Comble est nominative et renouvelable annuellement, elle est valide pour l'achat de tous les spectacles mis en vente en 2026-2027, elle offre aussi 5 $ de rabais sur un billet par spectacle, et donne accès à une prévente sur tous les spectacles. La Carte Cinéma les Jamais vu donne accès à la programmation de cinéma.