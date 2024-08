PARTY DE MI SESSION - Y2K | AÉÉCUM X AÉKÉPUM

VOUS DEVEZ ACHETER LE BILLET ASSOCIÉ À VOTRE ASSOCIATION ÉTUDIANTE (MÊME CHOSE POUR VOS +1) EN UTILISANT LE CODE APPROPRIÉ QUI VOUS SERA DEMANDÉ APRÈS LA SÉLECTION DU BILLET.

Vous êtes invités à notre party de mi-session au Kin Expérience le samedi 24 février 2024, organisé par l'Association Étudiante de l'École de Criminologie et l'Association Étudiante de Kinésiologie et Éducation Physique, sur le thème Y2K!





Formule Open Bar (last call a 1h45 am) et vestiaire sur place gratuit.





Cocktails, bières et prêts à boire seront disponibles. Vous aurez droit à deux shots (vodka, rhum, sourpuss, gin). Des boissons non-alcoolisés seront aussi offertes.





Fermeture des portes à 23h.





Pour la première vague, les +1 sont permis (Ils doivent aussi acheter leur billet), pour la deuxième et troisième vague, tu peux inviter ton groupe d'amis!





Date des ventes (Faites vite, les quantités sont limitées!):

Première vague - 2 février 12h au 9 février 12h

Deuxième vague - 9 février 12h au 16 février 12h

Troisième vague - 16 février 12h au 24 février 12h





Si vous êtes intéressés à être bénévoles pour cet évènement, veuillez nous écrire à l'adresse courriel suivante: [email protected].

