Collecte de fonds de Charles Lamarre - Ascension du Kilimandjaro

Levée de fonds de Charles Lamarre





Le 27 août prochain, je ferai l’ascension du mont Kilimandjaro.

Je désire d’ailleurs profiter de cette opportunité pour montrer mon soutien à un organisme qui me touche énormément: « Les Paniers de Laura ».



Bien que l’aventure qui nous attend sera remplie de défis, cela n’est rien comparé à la montagne de défis que peuvent rencontrer les jeunes mères monoparentales jonglant entre travail, études et prendre soin de leur nouveau n é , par exemple. Les Paniers de Laura est un organisme local qui soutient les familles ayant une situation fragile en allégeant les dépenses liées à l'arrivée d'un enfant.



L’impact de votre support est énorme car 100% des donations servent à l’achat d’articles qui seront remis à ces familles, et ce, grâce au dévouement de sa fondatrice, Clara Paré-Cova.



Je vous invite donc tous en grand nombre à supporter vous aussi cet organisme, et au final, toutes ces familles.



Merci de votre soutien.