Pièce de théâtre « Roadtrip » des élèves de 4e secondaire en art dramatique

Nous sommes heureux de vous convier à notre spectacle de fin d'année des élèves en art dramatique de 4e secondaire.





La représentation aura lieu le mercredi 8 mai prochain à 19h à l'Espace Jean de la Mennais du Juvénat Notre-Dame.



« Le temps d'une soirée, laissez-vous transporter de Québec à Los Angeles en passant par Saguenay, Toronto, Detroit, Nashville, Dallas, Phoenix et Las Vegas. Votre moyen de transport de prédilection? Un Jeep de chez «Location toute la journée, toute la nuit - Rental All Day, All Night». Bon voyage! »





Vous êtes attendus vers 18h45 et nous vous demandons d'entrer par l'entrée principale (porte 30) afin que nous puissions vous diriger vers la salle de spectacle et numériser vos billets.





La durée du spectacle sera d'environ 1h30 minutes sans entracte.





Pour toutes questions sur la billetterie, vous pouvez communiquer avec:





Audrey Perron,

Technicienne en loisir volet socioculturel

[email protected]

418-839-9592 poste 246