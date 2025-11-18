Dig Tha' Feet présente Feeling Swing

Montreal, QC H3C 1R8, Canada
Billet pour l'ensemble des activités en journée et soirée du samedi 31 janvier 2026.
Ouvert à tous.
Prelim & final en soirée
Musique : Swing, RnB & Soul
Tarif solidaire (+10 $)
Le tarif solidaire est destiné aux personnes qui souhaitent soutenir davantage l’événement. En ajoutant 10 $ à votre inscription, votre geste nous aide à couvrir les coûts réels de production, à rémunérer équitablement les artistes et à offrir une expérience de qualité à toute la communauté.
p.s: Il n'y a aucune attente ou obligation, nous sommes déjà très heureux de vous compter parmi nous le 31 janvier prochain ! 💛
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!