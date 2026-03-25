Dimanche des bois - Mars à Juin 2026

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À propos de cet événement
Singer, QC J0V 1M0, Canada
Veuillez sélectionner cette option si vous vous trouvez dans une situation suffisamment favorable pour répondre à vos besoins.
Pour vous référer à notre échelle tarifaire, vous pouvez visiter notre site web via la catégorie «Activité», vous retrouverez la page «Tarification sociale».
Un rappel pour vous mentionner que nous choisissons de cultiver la confiance en permettant à chaque personne et famille de déterminer le tarif qui correspond à leur situation, tout en tenant compte du nombre limité de places disponibles dans chaque palier tarifaire. La coopérative s'engage à garantir la confidentialité des choix de chacun.e.
Veuillez sélectionner cette option uniquement si vous ou votre famille se retrouve en situation de ressources financières limitées.
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Veuillez sélectionner cette option uniquement si vous ou votre famille se trouve en situation de ressources financières limitées. Ce billet est pour permettre à des personnes et des familles de participer à des offres d'ateliers malgré une situation financière défavorable.
Pour vous référer à notre échelle tarifaire, vous pouvez visiter notre site web via la catégorie «Activité», vous retrouverez la page «Tarification sociale». Un rappel pour vous mentionner que nous choisissons de cultiver la confiance en permettant à chaque personne et famille de déterminer le tarif qui correspond à leur situation, tout en tenant compte du nombre limité de places disponibles dans chaque palier tarifaire. La coopérative s'engage à garantir la confidentialité des choix de chacun.e.
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