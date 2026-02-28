Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroît
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À propos de cet événement

Ventes fermées

Dîner à la cabane à sucre

38 Chem. du Ruisseau N

Coteau-du-Lac, QC J0P 1B0, Canada

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Billet régulier
50 $

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Enfant de 6 à 12 ans
25 $

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Bambin de 2 à 5 ans
16 $

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