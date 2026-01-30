Dîner aux homards 2026

À propos de cet événement
Profitez d'un délicieux dîner aux homards (autres choix de menus disponibles) tout en soutenant la Maison d'hébergement d'Anjou dans sa mission.
Vous devenez notre partenaire principal avec un maximum de visibilité: Mention sur le matériel promotionnel, vous ferez une allocution durant l'événement (si vous le souhaitez!), visibilité sur la scène et sur les tables (menu personnalisé), capsule vidéo de remerciements sur les réseaux sociaux en tant que partenaire principal (incluant10 billets pour le repas).
Vous serez présentateur du cocktail d'accueil: Mention lors du cocktail, logo sur support visuel et écrans, visibilité sur le réseaux sociaux. (Incluant 10 billets pour le repas).
Vous devenez commanditaire de l'animation de l'événement: Mention lors de l'animation, logo sur scène, visibilité sur les réseaux sociaux.(Incluant 10 billets de repas)
Mention sur les écrans et logo sur scène. Incluant 10 billets pour le repas. (incluant 10 billets de repas)
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!