Maison d'hébergement d'Anjou

Organisé par

Maison d'hébergement d'Anjou

À propos de cet événement

Dîner aux homards 2026

9555 Bd du Golf

Anjou, QC H1J 2Y2, Canada

Admission générale
250 $

Profitez d'un délicieux dîner aux homards (autres choix de menus disponibles) tout en soutenant la Maison d'hébergement d'Anjou dans sa mission.

Table VIP Commanditaire principal de l'événement
10 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Vous devenez notre partenaire principal avec un maximum de visibilité: Mention sur le matériel promotionnel, vous ferez une allocution durant l'événement (si vous le souhaitez!), visibilité sur la scène et sur les tables (menu personnalisé), capsule vidéo de remerciements sur les réseaux sociaux en tant que partenaire principal (incluant10 billets pour le repas).

Commanditaire du cocktail d'accueil
7 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Vous serez présentateur du cocktail d'accueil: Mention lors du cocktail, logo sur support visuel et écrans, visibilité sur le réseaux sociaux. (Incluant 10 billets pour le repas).

Commanditaire de l'ambiance et de l'animation
6 000 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Vous devenez commanditaire de l'animation de l'événement: Mention lors de l'animation, logo sur scène, visibilité sur les réseaux sociaux.(Incluant 10 billets de repas)

Table corporative solidaire
4 500 $
C'est un billet de groupe, il inclut 10 billets

Mention sur les écrans et logo sur scène. Incluant 10 billets pour le repas. (incluant 10 billets de repas)

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