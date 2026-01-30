Dîner aux homards 2026

Vous devenez notre partenaire principal avec un maximum de visibilité: Mention sur le matériel promotionnel, vous ferez une allocution durant l'événement (si vous le souhaitez!), visibilité sur la scène et sur les tables (menu personnalisé), capsule vidéo de remerciements sur les réseaux sociaux en tant que partenaire principal (incluant10 billets pour le repas).