Dîner de Gala et collecte de fonds - Keur Seydil Hadj Malick Sy (RTA)

À propos de cet événement
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Réservé exclusivement aux détenteurs de la carte de membre MUQTAFINA, ainsi qu'aux jeunes personnes de 14 et plus. Vous devrez présenter votre carte de membre ou une pièce d'identité confirmant votre âge, avant d'accéder à la salle.
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