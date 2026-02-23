Organisé par

MOUVEMENT JEUNESSE TIDJANE DU CANADA

À propos de cet événement

Dîner de Gala et collecte de fonds - Keur Seydil Hadj Malick Sy (RTA)

8440 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2P, Canada

Place individuelle
150 $

Profitez du programme complet, des activités principales, et du menu du jour.

Place VIP
200 $

Accès prioritaire, places réservées et zones exclusives, menu VIP

Couple (2 places individuelles au prix réduit)
250 $
C'est un billet de groupe, il inclut 2 billets

Vous économisez 100 $ en réservant avec votre épouse/époux

Jeunes Membre MUQTAFINA et jeunes de 14 ans et plus
100 $

Réservé exclusivement aux détenteurs de la carte de membre MUQTAFINA, ainsi qu'aux jeunes personnes de 14 et plus. Vous devrez présenter votre carte de membre ou une pièce d'identité confirmant votre âge, avant d'accéder à la salle.

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