Organisé par

À propos de cet événement

Diner de la générosité - Gatineau 6 nov 2025

117 Av. Lépine

Gatineau, QC J8L 3G1, Canada

Trio 1 pointe FROMAGE
12,50 $

Comprend une pointe de pizza, salade et breuvage

Trio 2 pointes FROMAGE
17,50 $

Comprend deux pointes de pizza FROMAGE, salade et breuvage

Trio 1 pointe Pizza CANADIENNE
12,50 $

Comprend une pointe de pizza CANADIENNE (pepperoni, champignons et bacon), salade et breuvage

Trio 2 pointes Pizza CANADIENNE
17,50 $

Comprend deux pointes de pizza CANADIENNE (pepperoni, champignons et bacon), salade et breuvage

Trio 1 pointe L’ORIGINAL GABRIEL
12,50 $

Comprend une pointe de pizza L’ORIGINAL GABRIEL (pepperoni, champignons, poivrons verts et olives vertes), salade et breuvage

Trio 2 pointes L’ORIGINAL GABRIEL
17,50 $

Comprend deux pointes de pizza L’ORIGINAL GABRIEL (pepperoni, champignons, poivrons verts et olives vertes), salade et breuvage

Trio 1 pointe VÉGÉTARIENNE
12,50 $

Comprend une pointe de pizza VÉGÉTARIENNE (champignons, poivrons verts, olives vertes, oignons et tomates), salade et breuvage

Trio 2 pointes VÉGÉTARIENNE
17,50 $

Comprend deux pointes de pizza VÉGÉTARIENNE (champignons, poivrons verts, olives vertes, oignons et tomates), salade et breuvage

