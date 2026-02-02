Offert par

Centre de services scolaire De Rouyn-Noranda

À propos de cette boutique

Dîner du 17 mai

BoÎte #1
22 $

Panini trois viandes (dinde, jambon,

salami) sur pain bretzel et mayo à

l'érable/ Salade de macaroni

BoÎte #2
22 $

Croissant dinde et pesto / Salade

de macaroni

BoÎte #3
22 $

Croissant jambon et miel-moutarde/

Couscous aux patates douces et

fruits

BoÎte #4
22 $

Panini poulet et canneberges /

Couscous aux patates douces et

fruits

BoÎte #5
22 $

Wrap au poulet mayo aux herbes /

Salade grecque

BoÎte #6
22 $

Panini végé aux légumes

marinés / Salade grecque

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!