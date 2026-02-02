Dîner du 17 mai

Offert par
À propos de cette boutique
Panini trois viandes (dinde, jambon,
salami) sur pain bretzel et mayo à
l'érable/ Salade de macaroni
Croissant dinde et pesto / Salade
de macaroni
Croissant jambon et miel-moutarde/
Couscous aux patates douces et
fruits
Panini poulet et canneberges /
Couscous aux patates douces et
fruits
Wrap au poulet mayo aux herbes /
Salade grecque
Panini végé aux légumes
marinés / Salade grecque
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!