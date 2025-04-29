Dîner échange de bonnes pratiques : Le Marketing en économie sociale

Vous pouvez inscrire gratuitement 2 personnes par organisation membre d'ESSOR 02.
Toute personne additionnelle est invitée à se joindre à nous, mais elle devra s’inscrire en tant que non-membre d’ESSOR 02.
Non-Membres d'ESSOR 02
25 $
Si votre entreprise fonctionne selon les principes de l’économie sociale et que vous souhaitez devenir membre avec nous, suivez ce lien pour savoir comment procéder : https://essor02.com/membres/devenir-membre/
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!