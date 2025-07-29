OUI Québec

Organisé par

OUI Québec

À propos de cet événement

Dîner estival des OUI Québec 2025

Île Saint-Quentin

Trois-Rivières, QC G9A, Canada

Billet - Dîner estival
140 $

Donne accès au Dîner estival. Zeffy est une plateforme gratuite pour les OBNL. Elle demande une contribution volontaire. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».

Cinq billets - Dîner estival
600 $
C'est un billet de groupe, il inclut 5 billets

Donne 5 accès au Dîner estival de Trois-Rivières. Donne 20$ de rabais sur le prix du billet régulier. Zeffy est une plateforme gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».

Offrir un billet à un jeune militant
120 $

Donnez accès au Dîner estival à un jeune militant en lui payant son billet. Zeffy est une plateforme gratuite pour les OBNL, elle demande une contribution volontaire. Si vous ne souhaitez pas contribuer, vous n'avez qu'à sélectionner autre et mettre «0».

