À propos de cet événement

Diner Table de concertation 26 novembre 2025

473 Bd Perron

Maria, QC G0C 1Y0, Canada

Coût du dîner
25,29 $

Entrée : Salade de pomme de terre maison 


Plat principal :

Choix 1 : Sandwich au jambon prosciutto

Demi-Baguette, prosciutto, mayo maison, cheddar vieilli 2 ans et salade de mesclun


Choix 2 : Sandwich au poulet pesto

Demi-Baguette, poulet rôti, mayo maison au pesto, tomate, oignon rouge et salade de mesclun


Choix 3 : Pokebowl au tofu mariné à l’espagnol

Salade mesclun, carotte râpée, concombre, spaghetti de courgette, betterave, choux rouge, pois chiche, vinaigrette catalane


En dessert : Gâteau triple chocolat


Coût de chaque repas : 22 $ plus taxes .

TPS : 107730723 TVQ : 1015546863

