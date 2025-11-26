Diner Table de concertation 26 novembre 2025

Entrée : Salade de pomme de terre maison





Plat principal :

Choix 1 : Sandwich au jambon prosciutto

Demi-Baguette, prosciutto, mayo maison, cheddar vieilli 2 ans et salade de mesclun





Choix 2 : Sandwich au poulet pesto

Demi-Baguette, poulet rôti, mayo maison au pesto, tomate, oignon rouge et salade de mesclun





Choix 3 : Pokebowl au tofu mariné à l’espagnol

Salade mesclun, carotte râpée, concombre, spaghetti de courgette, betterave, choux rouge, pois chiche, vinaigrette catalane





En dessert : Gâteau triple chocolat





Coût de chaque repas : 22 $ plus taxes .

TPS : 107730723 TVQ : 1015546863