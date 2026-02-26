Regroupement des gens d'affaires de Beauport

Organisé par

Regroupement des gens d'affaires de Beauport

À propos de cet événement

Dîner-réseautage tournant

3500 Bd Sainte-Anne

Québec, QC G1E 3L7, Canada

Membre
45 $

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Non membre
55 $

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