Discernement numérique (A 2026)

Offert par
Atelier réflexif
Comment faire des choix éclairés dans un monde saturé d’images, de notifications et d’algorithmes? Cet atelier offre des repères ignatiens pour discerner sa relation au numérique : entre usage, dépendance et liberté intérieure.
L’activité conjugue exercices pratiques et échanges en groupe.
Animation : Myriam Bourget
Date : Mercredi 25 nov., de 18 h 30 à 20 h 30
Frais : 25 $
Places limitées : maximum 8 personnes
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
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