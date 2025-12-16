Discernement numérique (H-P 2026)

Offert par
Atelier réflexif
Comment faire des choix éclairés dans un monde saturé d’images, de notifications et d’algorithmes ? Cet atelier offre des repères ignatiens pour discerner sa relation au numérique : entre usage, dépendance et liberté intérieure.
L’activité conjugue exercices pratiques et échanges en groupe.
Animation : Myriam Bourget
Date : Mercredi 04 février, de 18 h 30 à 20 h 30
Frais : 25 $
Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!