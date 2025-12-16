Discernement numérique (H-P 2026)

Atelier réflexif

Comment faire des choix éclairés dans un monde saturé d’images, de notifications et d’algorithmes ? Cet atelier offre des repères ignatiens pour discerner sa relation au numérique : entre usage, dépendance et liberté intérieure.





L’activité conjugue exercices pratiques et échanges en groupe.





Animation : Myriam Bourget

Date : Mercredi 04 février, de 18 h 30 à 20 h 30

Frais : 25 $





Renseignements et inscription :

[email protected]

418-653-6353 poste 102