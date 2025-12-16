Centre de spiritualité Manrèse

Discernement numérique (H-P 2026)

Discernement numérique
25 $

Atelier réflexif

Comment faire des choix éclairés dans un monde saturé d’images, de notifications et d’algorithmes ? Cet atelier offre des repères ignatiens pour discerner sa relation au numérique : entre usage, dépendance et liberté intérieure.


L’activité conjugue exercices pratiques et échanges en groupe.


Animation : Myriam Bourget 

Date : Mercredi 04 février, de 18 h 30 à 20 h 30

Frais : 25 $


Renseignements et inscription :
[email protected]
418-653-6353 poste 102

