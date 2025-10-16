Maison Trinitaire

Organisé par

Maison Trinitaire

À propos de cet événement

Divine Volonté - mai 2026

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Liste d'attente item
Liste d'attente
Gratuit

Veuillez noter que l’hébergement pour cette activité est actuellement complet. Nous vous invitons à vous inscrire en externe ou à vous inscrire sur la liste d’attente et nous communiquerons avec vous si des places se libèrent.

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
312,73 $

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif soutien item
Occupation simple - Tarif soutien
375,28 $

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité
*Image à titre indicatif seulement

Occupation simple - Tarif solidaire item
Occupation simple - Tarif solidaire
250,18 $

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
*Image à titre indicatif seulement

Occupation double - Tarif juste item
Occupation double - Tarif juste
258,91 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif correspondant au coût réel de l’activité.

*Image à titre indicatif seulement</i>

Occupation double - Tarif soutien item
Occupation double - Tarif soutien
310,69 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité.

*Image à titre indicatif seulement

Occupation double - Tarif solidaire item
Occupation double - Tarif solidaire
207,13 $

Vous serez jumeler dans votre chambre avec une personne du même sexe.

Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire.
*Image à titre indicatif seulement

Activité en externe item
Activité en externe
135,86 $

Profitez de l'activité tout en dormant ailleurs.

Tarif qui exclus l'hébergement et les petits déjeuners.
*Image à titre indicatif seulement

Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
20 $

Repas inclus à l'arrivée.
*Image à titre indicatif seulement

Assurance annulation item
Assurance annulation
15,64 $

Ayez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.

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